Olimpiadi di Parigi 2024 il programma di oggi e orari TV | Tamberi e Dell’Aquila gli italiani in gara stasera Italia-Francia di pallavolo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Martedì 7 agosto: ledivivono il 13° giorno di gare con 21 medaglie d’oro da assegnare. Semifinale per l’dimaschile contro lae quarti contro l'Ungheria per il Settebello della pallanuoto. In mattinata iniziano i Giochi per Dell'Aquila nel taekwondo e pernel salto in alto, Tita e Banti a caccia dell'oro nella vela. Gli eventi disaranno trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e per abbonati su Discovery+ ed Eurosport (anche su Sky e DAZN).