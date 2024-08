Nello Daniele nel segno di Pino sull’emozionante palcoscenico di Sicilia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)canta al “Teatro Noto d’estate collegio dei Gesuiti” di Noto per rivivere la musica immortale diNeldi, due le datene per il fratello d’artecon “E che ce’ resta” live tour 2024. Il 28 agosto al “Teatro Noto d’estate collegio dei Gesuiti” di Noto (SR) e il 29 all’“Anfiteatro Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea (CT). Ad accompagnare sul palco il cantautore napoletano i “Friends for”, una band d’eccezione per rivivere le emozioni di una musica immortale. Organizzazione e promozione a cura di Eventi Olimpo e Comar23. Ancora una volta lasi trasformerà in un suggestivoa cielo aperto. Il talentuosopresenterà il suo tour “E che ce’ resta” in due serate dedicate alla memoria di uno dei più grandi artisti italiani. La sua è una nobile missione.