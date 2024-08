Nasone ospite di Dai de jazz

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Festival itinerante ‘ARTEria SP4. Musica e arte in Val Bidente’ promossa dai Comuni di Galeata e Santa Sofia lungo l’asse viario della Bidentina, con la cura dell’associazione Dai de, si conclude con il seminario e il concerto di Sara Jane Ghiotti e Francesco(nella foto). Da venerdì a domenica a Santa Sofia è in calendario il seminario ‘A Cappella Vocal Summit’ tenuto dai docenti Sara Jane Ghiotti (repertorio corale e cappella) e Francesco(circlesong and modern a cappella singing). Per info ed iscrizioni: 338.4788504. Sabato alla chiesa di San Pietro a Corniolo concerto del duo Sara Jane Ghiotti (voce) e Francesco(chitarra e voce). Ingresso libero.