Mia figlia è troppo vivace e non riesco a gestirla…

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Salve dottoressa, le scrivo per avere un suo consiglio in merito all’estrema vivacità di mia, che ha esattamente un anno e già cammina da sola. Non sta davvero mai ferma quando è sveglia: vuole sempre camminare e toccare tutto. Nel passeggino, quando siamo in giro, non ci vuole più stare perché vuole sempre scendere e camminare da sola. Mi sembra che gli altri bambini della sua età non siano così attivi! Lei è super socievole e allegra con tutti, ma la sua gestione è davvero difficile! Non sarà forse un po’? Anche a casa è impossibile tenerla ferma. Per fortuna almeno di notte dorme! È normale che sia così? Grazie mille per la risposta! L'articolo “Miae nona gestirla” proviene da GravidanzaOnLine.