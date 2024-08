LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | pochi minuti al via della sessione pomeridiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Nello sprint maschile siamo giunti ai sedicesimi di finale. Questa mattina si è svolta la fase di qualificazione in cui Harrie Lavreysen ha fatto registrare il nuovo record del mondo con il tempo di 9.088. Si è poi svolto il turno dei trentaduesimi di finale ed i successivi ripescaggi che hanno dato vita agli accoppiamenti per il prossimo turno. 17.15 Questo il programma: 17.30 Sprint Uomini, Sedicesimi di finale 18.04 Inseguimento Squadre Uomini, Finali (Italia) 18.42 Sprint Uomini, Ripescaggi Sedicesimi di finale 18.57 Inseguimento Squadre Donne, Finali (Italia) 19.38 Sprint Uomini, Ottavi di finale 20.14 Sprint Uomini, Ripescaggi Ottavi di finale 17.