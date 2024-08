L’Iran non sente ragioni Tutto pronto per la vendetta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Da un lato, gli Stati Uniti sono convinti chesia ancora indeciso su modi e tempi per l’attacco annunciato a Israele; dall’altro, le dichiarazioni del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, secondo cuiè già deciso e “l’attesa (della ritorsione, ndr) fa parte della punizione, della risposta e della battaglia che è anche psicologica”. Il mondo trattiene il fiato in attesa della risposta dela Israele. E Putin chiede a Khamenei di “risparmiare i civili israeliani” A prescindere da come stiano davvero le cose, l’unica certezza è che la rappresaglia di Teheran e dei suoi alleati per l’uccisione a Beirut, in Libano, del comandante militare di Hezbollah, Fuad Shukr, e di quella a Teheran del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è ormai solo questione di tempo e potrebbe avvenire da un momento all’altro.