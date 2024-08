Licenziati dall' ?Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In Italia quasi quattro milioni di persone sono interamente «sostituibili»’I.A. Molte altre attività, non soltanto manuali, subiranno cambiamenti profondi o spariranno. Ecco in quali campi - e in che modo - l’automazione sta trasformando il lavoro. Per ora, l’effetto più evidente dell’generativa sull’occupazione è il fiorire di studi che esaminano proprio quale sarà il suo impatto sul mondo del lavoro. Ce ne sono decine e non tutti arrivano alle stesse conclusioni. C’è chi stima uno sfracello di professioni e altri che prevedono grandi cambiamenti ma senza spargimento di sangue, grazie anche alla nascita di nuove attività. Chi ritiene che i mestieri più colpiti saranno quelli di basso livello e chi invece è dell’idea opposta.