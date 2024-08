La sorpresa nel piatto del campione olimpico | scoppia lo scandalo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quand'è che un evento, di qualsiasi tipo, si può considerare irrimediabilmente, indiscutibilmente, tragicamente fallito? Quando trovi una “” nel. Quante cene nella nostra vita sono crollate per via di un capello che spunta tra i maccheroni? Ecco, immaginate se ciò dovesse accadere nel villaggiodi Parigi 2024. E infatti è accaduto. Stando, almeno, a quanto denunciato dal nuotatore britannico Adam Peaty, argento nei 100 metri rana. E l'intruso in questione non è un capello, ma qualcosa di ben peggiore. Lo ha detto rilasciando un'intervista al sito Inews. «A me piace il pesce», ma nella mensa del villaggio, «la gente nel pesce trova vermi. Non è abbastanza buono». Alle Olimpiadi «stiamo guardando il meglio del meglio al mondo, e non gli stiamo dando da mangiare il meglio», sferza il nuotatore.