La notte il circo e la luna Sabato torna lo show | | Pieno di divertimento tra shopping e cultura

(Di mercoledì 7 agosto 2024) E’ stata presentata nella Sala Ceci della Civica Pinacoteca la quarta edizione de ‘La, ile la’ una kermesse di teatro di strada, musica e spettacolo che è decisamente qualcosa di più della tradizionale ‘Bianca’. L’evento è in programma10 agosto e promette davvero di essere imperdibile visto che per la prima volta non sarà la Compagnia dei Folli a chiudere gli spettacoli, ma il concerto di DJ Ascoli ‘Simphony of Caos’. La kermesse è stata presentata dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore al commercio Laura Trontini, dal direttore dei Musei Civici Stefano Papetti, dal direttore artistico della Compagnia dei Folli, Mauro Orsini, e proprio da Dj Asco. "Un evento che in questa edizione verrà ampliato e arricchito dalla presenza di DJ Asco. Una programmazione completa che coinvolgerà le piazze e i luoghi principali del centro cittadino.