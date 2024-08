Il primo comizio di Harris e Walz | puntano sul sogno americano E lui attacca | Trump pensa solo a servire se stesso Lui e Vance inquietanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Timsi è presentato all’America come l’ex insegnante, l’ex allenatore di football, l’Everyman che parla la lingua e capisce i bisogni della gente comune. Timsi è presentato all’America con alcuni degli attacchi più duri mai mossi dai democratici a Donald. Nel corso di unal Liacouras Center della Temple University a Philadelphia, Kamalaha descritto il suo nuovo compagno di corsa come “il tipo di insegnante e di mentore che ogni bambino in America sogna di avere e che ogni bambino merita, l’allenatore in grado di far sentire alle persone che appartengono a qualcosa, in grado di ispirarle a sognare in grande. È questo il tipo di vicepresidente che Tim sarà. Ed è questo il tipo di vicepresidente che l’America merita”.