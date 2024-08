Darmian | Confermarsi mai facile l’Inter vuole farlo! De Vrij? Non so

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Èil giocatore delche parla al termine dell’amichevole persa 0-2 contro l’Al-Ittihad. A Sportitalia e Sport Mediaset, il difensore commenta la partita, la preparazione e i tanti infortuni con deultimo in ordine di tempo. TANTO DA MIGLIORARE – Matteovaluta quanto avvenuto in Inter-Al Ittihad: «La volontà è sempre quella di vincere, però è normale in questo momento della preparazione non essere pronti. Oggi abbiamo fatto qualche errore che sicuramente per l’inizio del campionato dobbiamo limare, però piano piano ci stiamo preparando per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Sul primo gol abbiamo subito una ripartenza, poi ci sono stati degli errori da parte nostra. Però stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare come stiamo facendo e siamo sulla buona strada. Dobbiamo continuare su quanto fatto l’anno scorso».