Crisi idrica | a Caltanissetta la Regione in due giorni ha distribuito 260 mila litri di acqua

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si è conclusa ieri sera (6 agosto) al’operazione “Fontanelle” per rifornire dil’omonima contrada del capoluogo nisseno dacolpita dalla. Nella seconda giornata sono stati prelevati e consegnati 112dia 45 utenze, che si aggiungono ai 149distribuiti lunedì a 58 utenti. L’iniziativa è stata attivata dal capo della Protezione civile dellaSiciliana Salvo Cocina, in accordo con il presidente Renato Schifani, per sopperire alla mancata distribuzione nella zona da decine die in assenza di interventi efficaci.