Cesc chiave per l’acquisto di Varane per il Como | Era molto importante convincermi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-06 23:52:54 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: On campione del mondo con la Francia come Raphaelin arrivo ad una neopromossa in Serie A come il. Una firma che può essere spiegata solo dal presenza di un ragazzo comeFábregas sulla panchina del suggestivo Stadio Comunale. “Ciò che mi ha convinto è stato il progetto complessivo.è stata, ovviamente, una personaper. Ma questa nuova sfida, con un nuovo campionato, diciamo che c’erano tutti gli elementi che mi hanno attratto. “Mi hanno convinto a venire qui.