Cammaroto | Napoli stretta finale per Neres Kepa opzione concreta ci siamo quasi per Lukaku

(Di mercoledì 7 agosto 2024): “per, Meret piace alla Fiorentina,, ciper, respinte due offerte per Natan, ha la fiducia di Conte” Emanuele, sulMagazine.Com, analizza la situazione attuale delriguardante il mercato del club Azzurro. Questo quanto esposto dal giornalista esperto di calciomercato:: ”Ore febbrili per il mercato del” Ore febbrili per il mercato del. Gli azzurri lavorano a quattro-cinque colpi che potrebbero dare un volto definitivo all’organico e far decollare le ambizioni scudetto della squadra di Antonio Conte. Capitolo portiere: Meret non è più incedibile, forse non lo è mai stato. Riflessioni in corso, non c’è ancora una decisione definitiva ma qualcosa si sta muovendo.