Caldo record e boom di ventilatori

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come sopravvivere al grande? Si usano ancora io solo aria condizionata? Lo abbiamo chiesto a Lella Cozzi, titolare della storica attività Elettrical Cozzi, presente a Novate dal 1929 in via Repubblica e specializzata in elettrodomestici. "È un’estate diversa dalle altre. Fino alla prima settimana di luglio ci sono state tante piogge. A giugno le persone andavano in giro ancora vestite con giacche o maglioncini, quindi c’erano poche richieste di". Da metà luglio le condizioni meteo sono totalmente cambiate e le temperature sono fortemente aumentate. Oltre a questo tanta afa e umidità. "Mentre i quarantenni e le coppie giovani puntano all’aria fresca dei condizionatori, le persone più anziane o quelle a cui infastidisce il condizionatore, hanno puntato suie in particolar modo sulle pale da soffitto.