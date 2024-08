Calcioscommesse Pastina | le motivazioni del Tfn della condanna del difensore giallorosso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato lesentenza che hanno portato alla pesantedel calciatore Christiansanzionato con due anni di squalifica e una multa. “Con riferimento alla posizione del Sig., assumono rilievo le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e le conseguenti ammissioni effettuate dalanche in sede di audizione personale innanzi alla ProcuraFIGC. La difesa delcontesta, da un lato, l’avvenuta apertura – e l’esistenza – del conto Hill Side intestato a suo nome e, da ultimo, con la memoria difensiva integrativa, anche l’effettuazione delle quattro scommesse in precedenza esplicitamente ammesse, eccependo al riguardo l’utilizzo dell’account a lui intestato da parte di diversi soggetti. La tesi sostenuta non appare, tuttavia, convincente.