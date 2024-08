Bus sostitutivi sulla linea Prato – Bologna per i lavori sulla tratta ferroviaria

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– Disagi per tre giorni e poi di nuovo a fine mese per il traffico ferroviario a causa didi manutenzione straordinaria alla galleria dell’Appennino e alla. Il traffico è interrotto dal 7 al 9 agosto da San Benedetto Val di Sambro a Vernio. Con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto deisul territorio, Trenitalia ha attivato un servizio con bus per dal 7 agosto fino a venerdì 9 agosto, con tempi di percorrenza che potranno variare anche in relazione al traffico stradale. Prevista in particolare una nuova corsa bus diretta tracon partenza alle 6.50 e arrivo alle 8.35. Questa soluzione risulterà la più rapida anche per i viaggiatori di Vernio/Vaiano diretti ache potranno utilizzare il treno in arrivo aalle 6.42 e la corsa delle 6.50 per il capoluogo emiliano.