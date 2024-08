Bernini riforma contratti ricerca contro inferno del precariato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Approvato il disegno di legge dideidellache permetterà di superare l'attuale "del": lo ha annunciato il ministro dell'Università e della, Anna Maria, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Si tratta di una vera e propria 'cassetta degli attrezzi' a disposizione delle università, degli enti pubblici die delle istituzioni Afam, con strumenti differenziati a seconda dei diversi livelli die con tutele crescenti via via che si avanza nel percorso accademico", ha detto. "Da settembre partirà un confronto con le parti sociali e attiveremo al Mur un osservatorio, di cui faranno parte tutte le rappresentanze coinvolte, per valutare l'impatto di queste norme nei prossimi tre anni".