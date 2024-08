Base-jumper muore a 36 anni in val Badia gli amici ricordano Raian Kamel | Determinato e gentile resterai un eroe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cinisello Balsamo (Milano), 7 agosto 2024 – “Ora sarai sicuramente insieme agli angeli”. Non si contano i commenti die “fan” di, ildi 36morto ieri, martedì 6 agosto, in un incidente sulle montagne dell’Alto Adige. “Amante della montagna,, viaggiatore del mondo”, così si presentava l’atleta, nato a Breno, in provincia di Brescia, ma residente a Cinisello Balsamo, nell’hinterland a Nord di Milano. Si trovava in Vale si era lanciato dal Piz da Lech, una via ferrata di media difficoltà sul Gruppo del Sella che aveva già provato nell’agosto di duefa. Non è riuscito ad atterrare nel punto che aveva immaginato e si è schiantato in un canalone ghiacciato a 2.400 metri di quota, dove il cadavere è stato recuperato dal soccorso alpino in elicottero. “sempre une continuerai a volare anche dove sei adesso. Buoni nuovi voli”.