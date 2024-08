Atletica Simone Barontini | Ce l’ho messa tutta ora penserò ai ripescaggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha fatto vedere di esserci, ma non ce l’ha fatta a superare il primo turno degli 800 m al maschile nella mattinata dell’leggera allo Stade de France, nel programma relativo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il crono di 1:46.33, nella quarta serie chiusa al quarto posto, proietta l’azzurro ai. Intervistato da Rai Sport, il mezzo fondista classe 1999 si è così espresso sulla sua performance. “Ce: per qualificarsi il sistema era un po’ complesso e pensavo di potercela fare ad arrivare nei primi tre. Ho spinto fino all’ultimo, ma non è bastato. Ora voglio recuperare le energie e pensare aidi domani”. Idi domani, giovedì 8 agosto, sono in programma dalle ore 12.00.