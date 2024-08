Anna Rita Morelli uccisa a Roma il video che incastra il marito Non mi separo piuttosto l’ammazzo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “, ma non le do la separazione”. C’è un, già acquisito dagli inquirenti, cheDomenico Ossoli, responsabile dell’omicidio della moglie, settantadue anni. Prima di spararle e ucciderla con la sua pistola Beretta calibro 7,65, mentre lei era nella sua auto in via Palombarese a Fonte Nuova, l’uomo è stato immortalato mentre cammina su e giù nervosamente, ripetendo alcune frasi. Evidentemente nervoso, agitato.Leggi anche: Caldo record in tutta Italia: temporali violenti, ma weekend rovente. L’anticiclone non molla I coniugi si stavano separando, a marzo c’era stata la prima udienza, ma lui le aveva chiesto di ripensarci. Il giudice aveva stabilito che Ossoli avrebbe dovuto pagare a sua moglie 300 euro di mantenimento, lui non aveva intenzione di farlo.