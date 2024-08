Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi di Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024)haproprio in questi istanti ladidie PCdi questo mese di, dedicata ovviamente ai possessori di una consoleSeries X, Series S edOne oppure ancora di PC o di un dispositivo mobile attraversoCloud Gaming. Diamo un’occhiata qui sotto aiin arrivo sutra pochi giorni: Creatures of Ava (Cloud, PC eSeries XS) – Il gioco sarà disponibile dal 7Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, console e PC) – Il gioco sarà disponibile dalla giornata dell’8Mafia: Definitive Edition (Cloud, Console e PC) – Il titolo farà il suo debutto nel servizio il 13Coming soon to @and @PC: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Creatures of Ava, and Mafia: Definitive Edition!https://t.co/BKgcSEmrlK —Wire (@Wire) August 6,