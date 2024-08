Viaggi last minute i consigli del Movimento dei Consumatori per evitare le truffe

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - IlDifesa del Cittadino (MDC) lancia un allarme sulla crescente popolarità dei viaggi laste last second, sempre più diffusi grazie a siti web, applicazioni e canali specializzati su WhatsApp e Telegram. Questi strumenti permettono aidi accedere a offerte vantaggiose per viaggi, soggiorni in hotel, case vacanze e voli, con risparmi medi del 30-50%, rispetto alle prenotazioni tradizionali. Tuttavia, va prestata attenzione alle offerte troppo allettanti. L'avvocato Francesco Luongo, esperto di MDC, ha dichiarato: “I viaggi laste last second rappresentano un'opportunità interessante per iche desiderano risparmiare senza rinunciare a viaggi e vacanze di qualità. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione ai possibili rischi, comee offerte ingannevoli, che possono rovinare l'esperienza di viaggio”.