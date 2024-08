Vermi nel pesce alla mensa olimpica La denuncia choc del nuotatore Adam Peaty

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024)di Parigi 2024 sono stati trovati “nel”. A raccontare questo disgustoso particolare, nel corso di in un’intervista al sito ‘Inews’, è stato ilbritannico, triplo campione olimpico, vincitore della medaglia d’argento ai 100 metri rana. L’inglese si è lasciato andare a un duro sfogo, sottolineando la pericolosità del cibo che viene servito agli atleti in gara. Parole che, ovviamente, hanno subito contribuito a riaccendere le critiche già piovute sull’organizzazione dei Giochi olimpici.Leggi anche: Il padre vuole impedire il divorzio della figlia e le taglia le gambe con un’ascia: shock in Pakistan Nell’occhio del ciclone c’è proprio il cibo, che a quanto pare a Parigi 2024 non sarebbe all’altezza della rinomata gastronomia francese.