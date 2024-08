VENTRE SEPOLTO di Aliyeh Ataei | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024)diè un libro che parla di identità e ne coglie la problematicità e l’indefinitezza. Pubblicato per la prima volta nel 2014, è stato oggetto di traduzione dal persiano da parte di Giacomo Longhi e Harir Sherkat e pubblicato per la prima volta in Italia nel 2024 dalla casa editrice Utopia. Trama Il romanzoinizia presentando Mani, un giovane ingegnere che, a detta di sua moglie, avrebbe dovuto fare il poeta. Mani è, fin dalla primissima pagina, in preda ad una profonda crisi: sua sorella gemella, di cui il lettore non saprà mai il nome, è scomparsa misteriosamente.