Utile record a 2636 milioni per Popolare Sondrio nel semestre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Bancadichiude il primodel 2024 con unnettoa 263,6di euro, in crescita del 27,3% su base annua. Si tratta, segnala l'istituto in una nota, del miglior risultato semestrale nella storia della banca. Il Cet1 ratio si attesta al 15,8%, al netto di dividendi maturati pari a 145. Il patrimonio netto consolidato, compreso l'di periodo, al 30 giugno 2024 ammonta a 3,824 miliardi, in aumento di 14sul valore di fine 2023 (+0,4%). Riguardo alla prevedibile evoluzione della gestione, Bancadifa sapere che il gruppo "potendo contare su un'elevata solidità patrimoniale e un'eccellente efficienza operativa, continuerà ad adottare oculate scelte gestionali con l'aspettativa di poter conseguire per l'intero esercizio risultati positivi, almeno in linea con quanto realizzato nel 2023".