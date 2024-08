Una strada per Nicola Michelotti Omaggio nel borgo del Piagnaro allo storico e studioso lunigianese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Una via dedicata(1935-2010) che ha impegnato la vita agli studi su Pontremoli e la Lunigiana. E‘ stata scelta unadeldel, dove loaveva abitato, che si congiunge con il quartiere della Bietola. Lì è stata affissa la targa che lo ricorderà per sempre. L‘iniziativa è stata dell‘Associazione ’Amici del Campanone’ di Milano e del Comune di Pontremoli con il benstare della Deputazione di storia patria della province parmensi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dei numerosi associati che in questi giorni si ritrovano a Pontremoli per l‘appuntamento estivo e dei familiari. C‘erano il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, il presidente del sodalizio Claudio Caldi, la figlia Anna Maria, il professor Giuseppe Benelli che ne ha tracciato un ricordo.