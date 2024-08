Tricarico | perché l' Iran non può sostenere una prova di forza militare Il ruolo degli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Non passa giorno che l'non lasci trapelare, o chiaramente intendere, che non vuole imbarcarsi in una guerra aperta con Israele. E questo non solo per evidenti motivi legati alla modestia del suo strumento, ormai obsoleto in più componenti fondamentali, ma anchela strategia messa in campo nell'area si è rivelata molto più remunerativa rispetto all'impiego tradizionale delle armi. Senza l'uso organizzato dellal'ha penetrato numerose realtà statuali dell'area, radicando in maniera spesso significativa il potere, che da semplice seme si è tramutato in capacità interdettiva per non pochi governi legittimi. Gli Houthi in Yemen ed Hezbollah in Libano ne sono gli esempi più probanti, senza parlare di Iraq e Siria.