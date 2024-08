Trattative avanzate tra Governo Meloni e Dongfeng per produrre auto cinesi in Italia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilè in “” con il costruttore dicineseper la realizzazione nel nostro Paese di uno stabilimento produttivo che funga da hub per l’intero mercato europeo. Lo scrive oggi, martedì 6 agosto, l’agenzia di stampa Reuters, secondo cui lo Statono potrebbe partecipare all’operazione acquistando una quota di minoranza nella nuova società cui farebbe capo la fabbrica. Nell’intesa, inoltre, potrebbero essere coinvolte in qualità di investitori anche impresene del settore della componentistica. Il negoziato conè portato avanti dall’Unità di Attrazione degli investimenti esteri del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.