Shang-Chi 2 | l' aggiornamento della star Awkwafina non è rassicurante

(Di martedì 6 agosto 2024)non ha buone notizie da dare ai fan riguardo allo sviluppo del sequel del cinecomic Marvel-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. I fan di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli attendono con ansia il ritorno di Simu Liu nei panni del primo supereroe asiatico Marvel, ma del sequel-Chi 2 negli ultimi mesi si è sentito parlare poco o niente. Adesso ad aggiornare i fan dell'MCU è la codi Simu Liu,, che però non ha buone notizie. Parlando con ComicBook.com, l'attrice cino-americana ha confessato di non avere notizie certe riguardo allo sviluppo del sequel. Ecco le sue parole: "Non ho avuto alcunisul sequel di-Chi, anche se al Comic-Con sono stati fatti tanti annunci annunci entusiasmanti".