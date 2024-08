Renzi fa il gufo contro il governo e lancia disperati segnali al Pd | Ma parlo solo con Elly

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Ridotto a fare il, Matteoin un’intervista al Corriere della Sera sfoga la sua frustrazione per una marginalità politica sempre più evidente. “L’esecutivo – sentenzia l’ex premier – è segnato da una debolezza che sembrava inimmaginabiledue mesi fa. Non so quando arriveranno alla rottura, ma certo prima del 2027. Per adesso la Meloni si conferma una brava influencer, che twitta sulle polemiche mediatiche più dibattute ma non fa le riforme che servono al Paese”. Quindi, sulla situazione interna al centrosinistra, l’ex premier commenta: “L’iniziativa politica l’ha presaSchlein. E ha detto: se vogliamo vincere, non servono i veti ma servono i voti. Non è semplice ma è l’unica possibilità per costruire un’alternativa di. Altrimenti la coppia Meloni-Salvini andrà avanti per lustri.