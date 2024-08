Raccolta dei funghi | le indicazioni per evitare i rischi di intossicazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Si avvicina l’inizio della stagione dei. Come ogni anno, in vista di questo periodo atteso da numerosi appassionati, l’Ispettorato Micologico di ATS Bergamo attiva il servizio gratuito di certificazione della commestibilità a favore dei cittadini che li raccolgono. Sarà disponibile dal 19 agosto al 28 novembre nelle sedi di via Borgo Palazzo, 130 a Bergamo (lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 16, tel. 035-2270.557/586/499); via Ospedale, 38 a Trescore Balneario (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16, tel. 035-385.465/183/134/332); e via San Giovanni Bosco, 3 a Treviglio (solo su appuntamento, tel. 035-385.163). Si potranno prenotare gli appuntamenti cliccando qui; in alternativa gli uffici potranno essere contattati telefonicamente.