‘POssessione – L’Alcolismo e le sue voci’ podcast racconta lato oscuro dipendenza

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Si chiama ‘(P)Ossessione –e le sueilgiornalistico ideato, scritto e realizzato da Alessio Belli insieme ad Alfonso Santagata e Lorenzo Lanzi, con le musiche originali di Lorenzo Lanzi, chela dimensione più micidiale delladall’alcol. Disponibile su Spotify, ilprende il via con la storia di A, la voce narrante, in parte romanzata e adattata per i fini narrativi e divulgativi. Tutti i dati forniti sono veri, verificati e citati. Per tutelare le persone coinvolte, in alcuni casi, è stato omesso il loro vero nome o si è preferito usare un nome di finzione ma le testimonianze e le interviste sono state fatte a personaggi reali e appartengono alla vita e alle effettive attività delle persone coinvolte.