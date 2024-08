Mosca | Arrestato un cittadino italiano per aver fatto volare un drone vicino al Cremlino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Unè stato fermato dalla polizia dimentre facevaunal. Questa la notizia resa nota in queste ore dalle forze dell’ordine, citate dalla Tass, precisando che il fermo è avvenuto nel pomeriggio del 5 agosto. Non si conosce al momento l’identità dell’uomo, che secondo la polizia è un “assistente di volo di una compagnia aerea italiana”. Leggi anche: “Un bunker che può resistere a qualsiasi arma conosciuta”. Israele-Iran, situazione al limite L’episodio è avvenuto nel parco Zaryadye. Secondo le fonti, il fermato avrebbe detto di non essere a conoscenza del divieto di sorvolo della zona e die voluto solo scattare fotografie panoramiche. La notizia è arrivata dopo che, nelle stesse ore, il lancio di unucraino aveva provocato un morto e 5 feriti a Belgorod, con l’esercito di Kiev respinto a Kursk.