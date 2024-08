L’Amica Geniale 4 nel trailer Lenù riflette sulla propria vita e rincontra Lila

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 agosto 2024) HBO ha pubblicato il primode4 – Storia della bambina perduta, quarta e ultima stagione de, serie tratta dall’omonima tetralogia di romanzi scritta da Elena Ferrante; come noto, si tratta di una coproduzione fra la rete via cavo statunitense e la Rai, pur avendo cast interamente italiano; per questo motivo, quest’ultima stagione farà dapprima il suo debutto in America il 9 settembre 2024, per poi sbarcare sugli schermi nostrani a novembre, l’11. In questo primo, lungo teaser, arrivato a ridosso delle prime foto ufficiali, pubblicate a fine luglio da VF, ritroviamo, ormai scrittrice affermata, che cerca di recuperare il difficile e tormentato rapporto con l’amato Nino, divisa tra il suo ricordo e il presente rappresentato da Pietro, mentresui propri successi professionali.