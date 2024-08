La Senna intossica un’atleta belga Due malori anche tra gli svizzeri

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 6 agosto 2024) Claire Michel ricoverata per un’infezione da Escherichia coli. La sua squadra si ritira dal triathlon: «Speriamo sia di lezione». Due elvetici e un norvegese hanno sintomi. «Si valuta altra sede per le prove in acque libere». Le virostar si tuffano nella melma. In crisi di notorietà, Matteo Bassetti evoca Louis Pasteur: «A vedere queste gare, si rivolterebbe nella tomba». E Fabrizio Pregliasco elenca le malattie che si rischiano a immergersi nei liquami. Lo speciale contiene due articoli.