Grande Fratello Alfonso Signorini punta al campione olimpico | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 6 agosto 2024) News Tv. Continuano le indiscrezioni in merito alla nuova edizione del, che avrà inizio il prossimo 16 settembre 2024. Al momento non sappiamo quanto durerà ma è possibile che come gli scorsi anni, prosegua fino al mese di marzo. Tanti i nomi dei concorrenti che sono sti in queste settimane. Uno degli ultimi è stato quello di Antonio Orefice di Mare Fuori, oltre a Karina Cascella ed Enzo Paolo Turchi. A farsi strada in queste ore però è un’indiscrezione secondo la quale la redazione delavrebbe chiamato unitaliano.