Furlani medaglia di bronzo nel salto in lungo | che gioia per il 19enne

(Di martedì 6 agosto 2024) Undicesimo giorno di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Riparte la caccia alle medaglie da parte degli azzurri e anche oggi i colpi di scena potrebbero essere tanti. Da Emanuele Camilli (equitazione) a Mattiain alto), passando per il Setterosa, la coppia Tita-Banti e Sara Fantini. Ecco passo passo la cronaca di questa giornata di sfide. Occhi puntati anche sul volley femminile per i quarti di finale.INVINCE ILMattiaha conquistato una strepitosadialla sua prima Olimpiade a 19 anni grazie alla misura di 8,34 nelin.LIUZZI MESSA FUORI GARA L'azzurra Emanuela Liuzzi, iscritta alla gara femminile dei 50 kg stile libero di lotta, non ha superato le operazioni di peso. Quindi la sua avversaria, la mongola Otgonjargal Dolgorjav, vince a forfait la partita in programma.