Firenze e la Toscana con Larissa Iapichino | è in finale del lungo alle Olimpiadi Mi sono piaciuta

(Di martedì 6 agosto 2024) Parigi, 6 agosto 2024 – E orae laattendono la sfida decisiva per la medaglia. Ottimo esordio perall'Olimpiade di Parigi. L'azzurra, che dovette saltare Tokyo 2020 per infortunio, nelvola a 6,87 con il secondo salto e si prende la qualificazione diretta per lasuperando la misura richiesta di 6,75 dopo aver cominciato con 6,60. Nella graduatoria complessiva delle due serie delle qualificazioniè seconda dietro alla statunitense iridata indoor Tara Davis-Woodhall che atterra a 6,90, mentre l'altra grande favorita di questa gara, la tedesca campionessa in carica Malaika Mihambo, piazza un 6,86 al terzo tentativo. Ladeldonne è in programma giovedì 8 agosto con inizio20.