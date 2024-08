Final Fantasy 16 spunta nei driver NVIDIA il lancio su PC è vicino?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024) Ildi16 su PC potrebbe essere meno lontano del previsto, visto che il gioco è emerso all’interno dal nuovo aggiornamento aidi. È ufficiale da tempo ormai che la quattordicesima Fantasiae sia in arrivo su Personal Computer, ma al momento della stesura di questo articolo Square Enix non ha ancora condiviso delle informazioni precise in merito al rilascio di questa versione del titolo. Ed in attesa di avere informazioni precise a riguardo, la community ha notato che proprio in queste ore16 è comparso tra iGame Ready di, suggerendo di conseguenza che ildi questo porting sia ormai. Nello specificoha rilasciato iGeForce 560.81, con i profili di gioco che citano chiaramente Once Human ed il sedicesimo capitolo della serie targata Square Enix.