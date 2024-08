Espresso Versilia in treno da Milano a Livorno passando per le Cinque Terre e Viareggio Date stazioni e orari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – E’ partito l’, il nuovoche collegasulle rotte dei Treni Turistici Italiani. Il convoglio seguirà una tratta che consente di collegare il capoluogo lombardo con le, Pisa e la. Con l', spiegano le Fs, "la vacanza è più sostenibile e inizia già a bordo, grazie a servizi pensati per trasformare il viaggio da semplice spostamento a vera e propria esperienza. Dalla carrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo. Dalle poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe alla carrozza dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli”.