Continuano i lavori al Gewiss Stadium | in settimana il montaggio della seconda trave americana

(Di martedì 6 agosto 2024) La data è fissata: 15 settembre. O forse 14, o forse 16, adi cosa deciderà la Lega Serie A per le questioni specifiche di calendario. Poco cambia nella sostanza: mancano circa quaranta giorni alla prima partita casalinga stagionale dell’Atalanta, contro la Fiorentina alla quarta giornata di campionato dopo le prime tre trasferte contro Lecce, Torino e Inter. Va da sé che il cantiere delentri ora nella sua parte finale, dopo un’estate diintensi che vanno avanti ormai dalla prima pinzata di inizio giugno 2023, ormai 14 mesi fa. In mezzo, un campionato intero, la festa per l’Europa League. E ora la prospettiva di giocare di fronte a quasi 25mila persone. Il prossimo passo sarà il’, che potrebbe avvenire già in, dopo che la prima è stata installata il 6 luglio, esattamente un mese fa.