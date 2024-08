Conte nel giorno libero ha scalato in bici i 1 600 metri del monte Pratello

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024)nelhaini 1.600del. Ha pubblicato la foto su Instagram e lo racconta il Corriere dello Sport. Antoniohailin: divisa del Napoli, caschetto azzurro, mountain bike verde militare, zainetto, sorrisi. Al suo fianco ci sono Lele Oriali, Cristian Stellini, Elvis Abbruscato e Costantino Coratti: lavorano insieme in campo e soffrono insieme in sella, come fa una vera squadra. Il signor Antonio ha pedalato sfiorando i 1.600, s’è rifocillato in baita con i grandi classici del territorio – arrosticini, salsiccia, scamorza, verdure – e poi è tornato alla base. Rivisondoli-Roccaraso-Rivisondoli: aria pura, senso di libertà, attività fisica e giusto qualche seccatore a un telefono che non smette mai di trillare e lo riporta alla realtà.