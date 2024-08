Chiude uno sportello bancario su cinque in Italia | i vantaggi delle banche online

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 agosto 2024) Ingli sportelli bancari sono sempre meno: le chiusure tra il 2018 e il 2023 sono arrivate a oltre 5000, accompagnate da una diminuzione considerevole del personale. Nelle prossime righe sono disponibili i dati dei più recenti studi e le alternative per far fronte alla situazione. Desertificazione bancaria, gli ultimi numeri Secondo l’ultimo report della Fisac Cgil, nell’ultimo quinquennio sono stati chiusi più di 5000 sportelli bancari (all’incirca 1/5 del totale). Allo stesso tempo i dipendenti sono passati da 278.000 a 262.000, con un calo del personale pari al 6%. Solo nel 2023, gli sportelli sono diminuiti del 3,9% rispetto all’anno precedente, portando a una chiusura di 825 filiali e 2.156 impiegati a casa (-0,8% per sede). Gli istituti di maggiori dimensioni sono stati i più colpiti (54% del totale).