Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 6 Agosto

(Di martedì 6 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 6Guido ha chiesto a Michele di potersi trasferire da loro e Michele ha acconsentito. Saviani comincia però a sentire il peso della presenza dell’amico mentre Mariella, dopo la sua ultima decisione, è molto delusa dal marito ma soprattutto preoccupata per Lollo, che sta soffrendo molto. Giulia prende la sua decisione e sceglie di rimanere accanto a Luca, con cui si godrà un piccolo viaggetto. Renato è molto deluso anzi proprio arrabbiato con la sua ex e tocca a Raffaele calmarlo. La vacanza di Samuel e Micaela si rivela molto poco tranquilla e ci sono dei risvolti dolorosi per Samuel.