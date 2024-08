A Complete Unknown la data di uscita del film su Bob Dylan negli USA

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 agosto 2024) A, il biopic di James Mangold dedicato a Bob, uscirà nelle sale statunitensi il giorno di Natale 2024; al momento non vi sono notizie su un’eventualeitaliana, anche se Nosferatu di Eggers che condividerà il giorno diin America con ildi Mangold, da noi è invece previsto per il primo gennaio 2025. Avede il divo generazionale Timothée Chalamet nei panni di un giovane Bob, che dal Minnesota sbarca a NY a soli 19 anni nella speranza di sfondare nel rigido mondo della musica folk statunitense, sotto la guida di maestri indiscussi come Woody Guthrie o Pete Seeger (Edward Norton).