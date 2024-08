6 agosto 1919 nasce Zorro | l’eroe spadaccino compie 105 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 62024 – Quando i prepotenti hanno sempre ragione, il sogno del riscatto che non viene dalla realtà, sopraggiunge come una manna al cielo dalla fantasia. Ecco perchéha avuto tanto successo, perché incarna colui che fa giustizia in un mondo in cui regna l’ingiustizia. Stesso spirito da giustiziere che ha decretato anche il successo di supereroi moderni, come ad esempio Batman, nato per riportare ordine nella sua corrotta Gotham City. Ma torniamo almascherato, che a differenza degli altri eroi è senza superpoteri. Armato, cappa e sciabola e cappello a falde, il personaggio a fumetti è nato dalla penna di Johnston McCulley e baciato da un successo enorme, che ha propiziato la comparsa in film, serie TV, spettacoli teatrali, videogame e ovviamente gli immancabili pupazzetti in scala.