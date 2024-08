?Il chip cerebrale impiantato sul secondo paziente | il risultato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Unsi è visto trapiantare un, prodotto dalla società di Elon Musk, per recuperare le capacità motorie Quando facciamo riferimento alla tecnologia talvolta tendiamo a criticarne il lato oscuro. Quegli aspetti negativi che, se in mani sbagliate, possono causare conseguenze gravi. L’evoluzione che ha caratterizzato l’ultimo decennio, però, ha portato anche a risultati incredibili sotto molti aspetti. L’importanza che ormai ha assunto nella nostra quotidianità è la dimostrazione del suo enorme potenziale. Questo si esprime al massimo livello quando è in grado di intervenire per facilitare o, in alcuni casi, la vita degli altri. Tanto in campo medico, quanto scientifico quindi ha permesso di dare un’accelerata alle ricerche, ha consentito di sviluppare nuovi mezzi per superare ostacoli che prima erano considerati da tutti invalicabili.