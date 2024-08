Zac Efron rassicura i fan dopo l' incidente in piscina | Sono felice e in salute

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024) La star di High School Musical e The Iron Claw ha risposto ai fan preoccupati per le sue condizioni.l'nelladi una villa a Ibiza venerdì scorso, che l'ha costretto ad un breve ricovero in ospedale, Zacha rincuorato i propri fanessere stato dimesso dalla struttura ospedaliera in seguito ad una notte di degenza. Ieri la star ha condiviso sul proprio account Instagram una storia in cui si mostra a torso nudo mentre solleva bilancieri sopra una palla da ginnastica. Una foto accolta con grande sollievo dai fanle notizie degli ultimi giorni. Il messaggio di Zace in, grazie per i messaggi di auguri" ha scritto