Vaglio rinascita e futuro Quattro anni durissimi | riabbraccio l’UnipolSai E sogno i Giochi del 2028

(Di lunedì 5 agosto 2024) E’ una giornata speciale per la Fortitudo e in particolare per Alessandro, che ha 35, nel 2020 giocava a baseball. Era il capitano della Fortitudo, che da lì a qualche mese avrebbe vinto lo scudetto, e capitano della Nazionale. Il 7 agosto 2020 viene fermato in via cautelare dal tribunale antidoping: perché trovato positivo ai metaboliti dello stanozololo in occasione di un controllo alla vigilia del confronto del 14 luglio con Macerata. Inizia la battaglia di Ale: analisi, controanalisi. Positività confermata, anche seporta come prove a favore il test del capello e del pelo pubico. "Scade la squalifica, finalmente". E si potrà allenare coi compagni. "No, questo è un aspetto che mi era già stato concesso. Due mesi prima della fine della squalifica"., se guarda indietro cosa vede? "Un percorso lungo e doloroso".